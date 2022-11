Tchad : les universités impliquées en faveur du changement social et comportemental

L'atelier vise à faire le point sur les évidences, les données liées à l'indicateur de développement socio-économique, identifier les stratégies et les priorités afin de formaliser la contribution des universités et institutions de recherche au changement social et comportemental au Tchad, et identifier les opportunités et mécanismes de renforcement de coordination et de collaboration entre les parties prenantes en faveur du changement souhaité.



Mariana Stirbu, représentante adjointe de l'Unicef au Tchad, explique que l'appropriation sociale des politiques publiques par les populations exige que les acteurs connaissent la dynamique sociale d'une communauté à une autre.