Tchad : les usagers de la route doivent se munir du permis, de la fiche technique et de l'assurance

Les pouvoirs publics invitent les usagers de la route à se munir de tous les documents exigibles pour se mettre en route avec une voiture, notamment : son permis de conduire, sa fiche technique et son assurance. Le respect des mesures prises requiert l’adhésion de tous à travers un comportement coopératif et responsable.



Au titre de la sensibilisation, le gouvernement prévoit de mener une campagne sur le terrain et à travers les médias publics et privés sur les mesures urgentes prises ; et d'impliquer les leaders religieux à travers les prêches et certaines associations de la Société Civile sur le comportement des usagers de la route par une action citoyenne.