Tchad : les victimes de l'ancien président Habré "rongées par le désespoir"

Clément Abaifouta estime que les autorités bloquent l'avancement du dossier d'indemnisation des victimes. Il rappelle que durant le règne d'Habré, le peuple a vécu l'hécatombe, des périodes sombres et l'horreur la plus abjecte.



Clément Abaifouta affirme que rien ne justifie cet immobilisme. Depuis le jugement, plus de 350 victimes seraient décédées. Le rapport d'enquête de la commission de Maître Mahamat Hassan Abakar atteste un minimum de 40.000 victimes sur l'étendue du territoire et des milliers de disparus. Des milliers de veuves et orphelins attendent d'entrer dans leur droit à indemnisation. "Ces victimes continuent à broyer du noir et sont rongées par le désespoir", déplore Clément Abaifouta.