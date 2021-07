Tchad : levée de suspension des recrutements dans les structures décentralisées de santé

Selon une circulaire du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, en date du 16 juillet 2021, « la mesure de suspension des contrats d’engagement local (recrutement) dans les différentes structures décentralisées (hôpitaux provinciaux, hôpitaux des districts et centres de santé), décidée par la note du 29 juillet 2020 est levée ».



Toutefois, informe la circulaire ministérielle, tout nouveau recrutement doit : être inscrit au budget et approuvé par les organes délibérants compétents ; privilégier les personnels soignants et éventuellement techniques ; répondre à un besoin réel incontestablement.



Par ailleurs, « une copie de tout contrat de recrutement est à adresser à l’Inspection générale et aux services de la Direction des ressources humaines et de la formation ».