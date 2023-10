Tchad : levée provisoire du mot d'ordre de suspension de la couverture des activités du Président de la Transition

Cet échange franc et ouvert a permis une écoute attentive de nos préoccupations par les autorités, et des engagements fermes ont été pris pour résoudre plusieurs des problèmes qui nous ont conduit à prendre la décision de suspendre la couverture des activités présidentielles.



Certains des points soulevés ont même été résolus immédiatement lors de la séance. Nous saluons cette démarche de dialogue et de compréhension de la part des autorités, et nous apprécions l'ouverture à la résolution de nos préoccupations.



Dans ce contexte, nous, organes faîtières de la presse tchadienne, annonçons solennellement la levée provisoire du mot d'ordre de suspension de la couverture des activités du Président de la Transition. Nous croyons que cette démarche est un pas positif vers la résolution des problèmes et la promotion de la liberté de la presse au Tchad.



Nous tenons à souligner que cette levée du mot d'ordre ne signifie pas que nos préoccupations ont été entièrement résolues. Nous restons vigilants et nous nous réservons le droit de prendre d'autres mesures si les engagements pris ne sont pas respectés ou si de nouvelles difficultés surviennent.



Une évaluation de suivi de la situation sera effectuée dans un délai très proche pour s'assurer de la mise en œuvre des engagements pris et pour continuer à travailler en vue de garantir un environnement favorable à la presse indépendante et à la liberté d'expression au Tchad.



Nous remercions tous ceux qui ont soutenu notre démarche en faveur de la liberté de la presse et nous réaffirmons notre engagement à défendre ce droit fondamental pour le bien de notre nation.



Les signataires :

Pour l’AMET, le président, Bello Bakary Mana

Pour le PPT, le président, Allahondoum Juda

Pour l’AEPT, le président, Samory Ngarandoumbe

Pour la CEPT, le SG, Mousseye Avenir De La Tchiré

Pour l’URPT, le Président, Mekondo Sony

Pour l’UTPT, le Président, Armand Djegoltar