Tchad : libération provisoire de deux journalistes de la Télévision, les précisions de leur avocate

Maitre Clarisse Namaye, membre du collectif d'avocats de deux journalistes de la Télé Tchad a réagi jeudi à Alwihda Info suite à la libération provisoire de ses clients.



Les deux journalistes Granga Tcham Irima et Tchoroma Abderahman "sont déjà en dehors de la maison d'arrêt d'Amsinene", a-t-elle déclaré. Il leur est reproché d'avoir partagé sur Facebook un faux décret instituant un couvre-feu, suite à une plainte du secrétariat général du gouvernement.



"Ce matin, nous avons plaidé pour leur mise en liberté provisoire parce qu'il y avait une ordonnance. En tant que collectif des avocats, nous avons introduit une demande de liberté provisoire. À deux reprises, le juge d'instruction a rejeté cela. Nous on a fait appel de cette ordonnance du juge d'instruction devant la chambre d'accusation", explique Maitre Clarisse Namaye.



Elle précise que "ce matin, la chambre d'accusation a annulé l'ordonnance du juge d'instruction et puis a prononcé leur mise en liberté provisoire. Ce n'est pas encore une liberté totale. C'est juste qu'ils restent dehors pendant le temps que l'enquête se poursuit, et puis on détermine les responsabilités dans cette affaire."



"Le juge ne s'est pas prononcé sur leur culpabilité, ni sur le implication. Pour le moment, ils sont juste dehors en attendant que les responsabilités soient déterminées dans cette affaire", indique l'avocate.



Les deux journalistes de la Télé Tchad ont été incarcérés pendant quatre mois. Ils avaient été interpellés le 23 avril 2020, placés en garde à vue à la coordination de la police judiciaire puis placés sous mandat de dépôt le 27 avril 2020, suite à des accusations d’association de malfaiteurs informatiques, faux et usage de faux et trouble à l’ordre public.