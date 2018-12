Tchad : liste additionnelle d'admissibilité et report des oraux du concours de l'ENA

Le rapporteur général du jury pour le concours de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) au titre de l'année 2018-2019, Tahir Oloy Hassane, a fait une communication ce vendredi 30 novembre pour faire le point sur les épreuves écrites et orales.



Au lendemain des épreuves écrites, le lundi 19 novembre, la commission d'organisation du concours d'entré à l'ENA, avec la contribution technique de l'ONECS, a mobilisé 60 correcteurs pour plus de 12.000 copies. Les délibérations du jury qui ont fixées une moyenne d'admissibilité supérieure ou égale à 10/20, ont permis de retenir 1616 candidats admissibles, toutes filières confondues.



La décision emportant délibération du jury a laissé une période d'une semaine aux candidats pour formuler d'éventuelles requêtes après la publication des résultats d'admissibilité, informe le rapporteur général du jury.



Par ailleurs, il a été constaté qu'au-delà des cas soulevés par les requérants, des erreurs, loin de constituer des cas isolés, ont impacté la situation d'autres candidats. C'est donc dans un souci d'équité et d'égalité de tous devant la loi qu'il a été décidé par le jury du concours de reconsidérer tous les cas litigieux de divers droits.



Par une délibération du vendredi 30 novembre 2018, une liste additionnelle d'admissibilité a été arrêté et est en cours de publication.



Les épreuves orales, initialement prévues pour le lundi 3 décembre sont reportées pour le mercredi 5 décembre 2018. Elles se dérouleront dans le centre unique de l'ENA à N'Djamena pour tous les candidats, selon un calendrier qui sera affiché dans les locaux de l'ENA.