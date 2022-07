TCHAD Tchad : liste du nouveau gouvernement du 9 juillet 2022

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Juillet 2022



Le décret n° 2057 du 9 juillet 2022 porte remaniement du gouvernement de transition.

- Premier ministre de transition : Pahimi Padacké Albert ;

- Ministre d’État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue : Acheikh Ibni Oumar ;

- Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger : Chérif Mahamat Zene ;

- Ministre de la Justice, garde des sceaux, chargé des droits humains : Mahamat Ahmat Alhabo ;

- Ministre délégué à la Présidence du conseil chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre : Daoud Yaya Brahim ;

- Ministre de la Communication, porte parole gouvernement : Abdraman Kouallamallah

- Ministre des Finances et du Budget : Tahir Hamid Nguilin ;

- Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation : Mahamat Bechir Cherif

- Ministre du Développement agricole : Oumar Ibn Daoud ;

- Ministre des Infrastructures et du désenclavement : Patalet Geo ;

- Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance : Amina Priscille Longoh ;

- Ministre des Postes et de l’Économie numérique : Idriss Saleh Bachar ;

- Ministre de la Formation professionnelle et des Métiers : Isabelle Housna Kassire ;

- Ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale : Brah Mahamat ;

- Ministre des Transports et de la Sécurité routière : Fatimé Goukouni Weddeye ;

- Ministre du Commerce et de l'Industrie : Ali Djadda Kampard ;

- Ministre de l'Hydraulique urbaine et Rurale : Alio Abdoulaye Ibrahim ;

- Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable : Mahamat Ahmat Lazina ;

- Ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale : Moussa Batraki ;

- Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration : général Idriss Dokony Adiker ;

- Ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale : Dr. Abdoulmadjid Abderahim ;

- Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat : Mahmoud Ali Seïd ;

- Ministre des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme : Ndolenodji Alixe Naïmbaye

- Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation : Ali Weïdou ;

- Ministre du Pétrole et de l'Energie : Djerassem Le Bemadjiel ;

- Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique : Mogna Djihoumta ;

- Ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale : Hissein Tahir ;

- Ministre du Développement touristique et de l'Artisanat : Mounira Hassaballah ;

- Ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité : Ndougona Bakasse Réradjim ;

- Ministre secrétaire général du gouvernement chargé de la promotion du bilinguisme et des relations avec le Conseil national de transition (CNT) : Haliki Choua Mahamat ;

- Secrétaire d'État à la réconciliation nationale et au Dialogue : Djimadjibaye Kantangar Aimé

- Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'Intégration africaine et aux Tchadiens de l'étranger : Awatif Altidjani Ahmat Kaïboro

- Secrétaire d'État à l'Économie, à la Planification du Développement et à la Coopération internationale : Dr. Abderahim Younous Ali

- Secrétaire d'État aux Finances et au Budget : Saleh Bourma

- Secrétaire d'État à l'Enseignement. supérieur, à la Recherche scientifique et à l'Innovation : Mamadou Gana Boukar

- Secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique : Mbaïgolmem Sébastien

- Secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale : Dr. Mbaïdedji Francine

- Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et à la Promotion de l'Entrepreneuriat : Wanledom Robertine

- Secrétaire général adjoint du gouvernement : Mme. Rachelle Oualmi Bairra





