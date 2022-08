Tchad : longtemps négligée par les parents, la poliomyélite est en voie de disparition

La poliomyélite est une maladie provoquée par le poliovirus qui envahit le système nerveux, et entraîne des paralysies irréversibles.



Cette maladie est prévenue, grâce à des vaccins efficaces depuis les années 60. Rien ne se fait au hasard, et le seul moyen de lutter contre la poliomyélite, c'est de faire vacciner les enfants âgés de 0 à 11 mois, de suivre le calendrier vaccinal à la naissance, à un mois et demi, à 2 mois et demi, à 3 mois et demi et à 9 mois.



Au Tchad, malgré le refus de certains parents, la campagne est en bonne voie. L'Unicef et le ministère de la Santé publique forment de temps en temps des agents sur le traitement curatif de la poliomyélite. La prévention est la seule solution.



Le Tchad est un bon élève en matière de lutte contre la poliomyélite, a déclaré la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti. « Le nombre d'enfants vaccinés depuis la reprise des campagnes de lutte contre la poliomyélite est extrêmement encourageant », a-t-elle rappelé.