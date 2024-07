Tchad : lutte contre l'insécurité, les défis de l'éclairage public à N'Djamena

Le manque d'éclairage sur les grandes voies publiques est un problème récurrent qui affecte de nombreuses rues de N'Djamena, notamment les principaux boulevards les plus empruntés de la ville.



L'absence d'éclairage sur ces voies rend les déplacements difficiles et dangereux la nuit, en particulier pour les piétons et les deux-roues. Cela peut aussi favoriser l'insécurité dans certains quartiers.



Le manque d'entretien et de réparation des lampadaires, les coupures d'électricité fréquentes, le vol et le vandalisme des installations d'éclairage public causent souvent des dommages irréparables. Les autorités locales et nationales peinent à résoudre durablement ce problème, malgré quelques efforts ponctuels comme l'installation de nouveaux lampadaires solaires.



Cette situation a un impact négatif sur la qualité de vie des habitants, qui souhaitent pouvoir se déplacer en toute sécurité la nuit dans leur ville. Des solutions à long terme sont nécessaires, comme la réhabilitation du réseau électrique, le renforcement de la maintenance préventive et la sensibilisation de la population contre le vol et la dégradation des infrastructures.



Le manque d'éclairage public est donc un défi majeur auquel est confrontée la population de N'Djamena, qui espère des actions concrètes, pour améliorer cette situation problématique.