Tchad : lutte contre la malnutrition, les Nations unies remettent des équipements aux autorités

Ces matériels ont été acquis dans le cadre du Projet de renforcement de la gouvernance et de la coordination de la nutrition REACH, financé par l'UE et mis en oeuvre par cinq agences des Nations Unies, le PAM, la FAO, l'UNICEF, l'OMS et l'UNFPA. Cette initiative a pour but de renforcer l'approche multisectorielle et multi-acteurs dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au Tchad.



Les Nations Unies appuient les organes en charge de l'orientation technique sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Ce soutien s'est concrétisé à travers la consolidation du comité national, ainsi que la création de 15 comités provinciaux de nutrition et d'alimentation.



De plus, il y a des missions de prospection et des rencontres avec des autorités provinciales dans le but d'avancer dans une décentralisation des initiatives pour lutter contre la malnutrition au Tchad.