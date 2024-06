Tchad : lutte contre le changement climatique, une urgence mondiale

Les vagues de chaleur de cette année, approchant les 50 degrés, et les sinistrés de Koundoul et de Farcha Milezi, soudainement sans abri ni vêtements à cause des inondations provoquées par les fortes pluies de 2021-2022, en sont des exemples poignants.



Bien que le gouvernement ait mis en place diverses stratégies dans le cadre de programmes pour réduire significativement la pauvreté et promouvoir le développement durable, le changement climatique entrave ces efforts.



Ses répercussions se manifestent notamment par la déforestation, la canicule, la sécheresse et les inondations.



Selon la Banque Africaine de Développement (BAD), l'Afrique perd annuellement quatre millions d'hectares de forêts, un rythme de déforestation deux fois plus rapide que dans le reste du monde.



Pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), la Conférence des Parties (COP) doit servir de guide pour les États membres.



La COP inclut une feuille de route visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant la résilience des pays signataires de la convention sur le changement climatique, afin de limiter l'augmentation de la température mondiale à moins de deux degrés Celsius.