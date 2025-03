Tchad : lutte contre le ver de Guinée, le Centre Carter récompense des cas humains à Kyabé

Une cérémonie de récompense des cas humains de la maladie du ver de Guinée s'est tenue ce 25 mars 2025 dans le district sanitaire de Kyabé, plus précisément au village Kousseri.



Organisée par le Centre Carter, en collaboration avec la délégation provinciale de la santé publique, cette initiative vise à encourager la lutte contre cette maladie parasitaire qui continue de sévir dans la province. Selon les données cliniques, le district sanitaire de Kyabé est le plus touché au monde par le ver de Guinée. En 2024, pas moins de 19 cas d’infections ont été enregistrés, dont 4 cas humains.



Face à cette situation préoccupante, le médecin-chef du district de Kyabé, Abdoulaye Lol, a appelé la population à un changement de mentalité pour éradiquer la maladie.



Le délégué provincial de la santé publique du Moyen-Chari, Mekonyo Kolmian, a rappelé que la province du Moyen-Chari est la plus touchée par cette endémie au Tchad. Il a souligné que l’éradication du ver de Guinée repose sur la responsabilité collective et nécessite l’engagement de chacun.



« Dans la lutte contre le ver de Guinée continue, chacun est appelé à y contribuer pour un avenir sans cette maladie parasitaire », a précisé Mekonyo Kolmian, délégué provincial de la santé publique du Moyen-Chari.



Dans le cadre de cette lutte, un enfant de 10 ans ayant contracté la maladie a été récompensé avec une somme de 25 000 francs CFA. Sa grand-mère, qui a signalé le cas aux agents de santé, a également reçu 25 000 francs CFA en guise de reconnaissance pour sa vigilance.



Le préfet du département du Lac Iro, Bakit Brahim Haggar a félicité le Centre Carter pour ses efforts et a exhorté la population à intensifier les campagnes de sensibilisation afin de prévenir de nouveaux cas. Pour clôturer l’événement, des jeux concours portant sur la maladie du ver de Guinée ont été organisés, marquant ainsi une mobilisation communautaire essentielle pour enrayer cette maladie.