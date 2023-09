Tchad : lutte contre les changements climatiques avec le soutien des Émirats Arabes Unis

En préparation du Forum de Promotion du Sommet Mondial sur le Climat COP28, l'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad, en coopération avec le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, ainsi que le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, a organisé un événement dans un hôtel de la place.



Dans son discours de circonstance, le ministre de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial, Patalet Geo, a souligné la désertion croissante des jeunes des zones rurales, autrefois soutenues par la force de travail de la jeunesse.



Aujourd'hui, de nombreux jeunes quittent leurs régions natales, pour chercher des opportunités ailleurs, même à l'étranger.



Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs mesures ont été prises, notamment l'éducation environnementale pour les jeunes, la mobilisation en faveur de la protection des ressources naturelles, le soutien à la création d'entreprises environnementales, la mise en place de formations en ingénierie environnementale, l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement, et le renforcement de la résilience aux changements climatiques.



Le gouvernement tchadien s'engage à aider les jeunes à jouer un rôle actif dans la protection de l'avenir du pays, en les impliquant davantage dans la lutte contre les changements climatiques.



L'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad, représentée par Rashed Al Shamsi, a souligné l'importance d'abandonner les combustibles fossiles et de construire un système énergétique durable. La COP28 vise à doubler l'efficacité énergétique, à augmenter la production d'énergie renouvelable et d'hydrogène, tout en réduisant les émissions de sources d'énergie actuelles.



Le représentant du PNUD au Tchad, Kamaluddeen, a noté les progrès réalisés par le Tchad, dans la résolution des problèmes liés au climat, malgré sa vulnérabilité aux chocs climatiques et son niveau de pauvreté. Des actions ont été proposées pour les années à venir, mais la mobilisation des ressources reste insuffisante.



Le Tchad espère bénéficier de mesures et d'incitations financières pour mettre en œuvre des programmes d'adaptation et de résilience pour les communautés vulnérables, qui ont des coûts estimés à plus de 6 milliards de dollars.