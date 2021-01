Tchad : lutte contre les criquets pèlerins, 30.000 litres de pesticides réceptionnés à l'Est

L'Agence nationale de lutte anti-acridienne (ANLA) a annoncé samedi la remise d'un lot de 30.000 litres de pesticides en faveur des agriculteurs de la province du Ouaddaï pour accentuer la lutte contre les criquets pèlerins par voie aérienne et terrestre.



La cérémonie de réception a eu lieu en présence du gouverneur du Ouaddaï. Le général Brahim Seid Mahamat a rappelé que la sécurité alimentaire est une priorité des autorités.



Le lot de pesticides a été réceptionné au dépôt de l'ANLA situé à Kadara, grâce à l'appui de la FAO et un don du Maroc.



La lutte contre les invasions d'essaims de criquets pèlerins en provenance de l'Est permet de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la faim et la pauvreté. Cette lutte préventive est notamment menée par la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) de la FAO.