Tchad : lutter contre la violence envers les femmes, un engagement de tous

La violence se définit par l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces envers autrui ou soi-même, contre un individu, un groupe ou une communauté, pouvant entraîner des traumatismes physiques ou psychologiques.



La violence contre les femmes est un fléau mondial, touchant un pays sur trois sans exception. Une femme sur trois est victime de violence, essentiellement en raison de son genre, ce qui constitue une forme de discrimination sexuelle pouvant survenir à tout âge de sa vie, dans chaque milieu (villes, villages).



Les femmes risquent de subir des abus, souvent infligés par un homme, et dans de nombreux cas, par une personne proche, au moyen d'insultes, de menaces et de violences physiques.



Actuellement, certaines filles sont contraintes au mariage par leurs parents, sans leur consentement, les obligeant parfois à interrompre leurs études avec la promesse illusoire de les reprendre après le mariage. Un cas récent dans le quartier Ridina met en lumière une jeune fille forcée d'épouser un homme bien plus âgé, avec des promesses non tenues concernant la poursuite de ses études une fois mariée.



Face à cette problématique, il est impératif d'interpeller les ministères responsables des questions féminines et de l'action sociale, ainsi que les autorités religieuses, pour agir immédiatement contre ce phénomène qui marginalise les jeunes filles et les femmes au Tchad. Les autorités sécuritaires doivent enquêter pour que les coupables soient poursuivis en justice.



Quant aux constitutionnalistes, ils sont invités à réviser ou à promulguer des lois condamnant la violence et défendant les principes d'égalité et de respect. Des campagnes d'information et de sensibilisation, organisées par les organisations de la société civile, sont cruciales pour changer les mentalités et combattre la violence envers les femmes.



Pour sa part, le ministère de l'Éducation devrait également encourager les enseignants à promouvoir le respect de l'égalité entre filles et garçons auprès des élèves.