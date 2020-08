Tchad : maladie suspecte à Abéché ; la piste du paludisme, bien qu'inhabituel

Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismael Barh Bachar, s'est exprimé jeudi en détails sur les cas de maladies enregistrés dans les centres de santé de la ville d'Abeché depuis le mois de juillet 2020.



"Nous avons été saisis par les autorités sanitaires de la province du Ouaddaï par un rapport. Dans le rapport, la description, c'est une maladie avec des symptômes très similaires paludisme qui a touché une partie de la ville d'Abéché. C'est comme un phénomène inhabituel. Il y a eu des enquêtes", a indiqué Dr. Ismael Barh Bachar.



Il a précisé que les cas ne sont pas liés au coronavirus. Il s'agit d'une maladie fébrile et qui répond parfaitement au traitement du paludisme. Ces manifestations sont liées au paludisme.



Toutes les dispositions sont prises pour prendre en charge tous les malades et des investigations approfondies sont en cours. Après les résultats biologiques, la quasi-totalité des malades sont positifs au paludisme. Ils ont retrouvé la santé.



"C'es un phénomène inhabituel", a admis le directeur général du ministère de la Santé publique. Il a évoqué des cas similaires dans les années passées, ainsi qu'une épisode passagère en janvier 2020 du même phénomène, dans la même ville.



Évoquant la contagiosité sachant que plusieurs personnes d'un même foyer ont été contaminées, Dr. Ismael Barh Bachar a précisé que "le paludisme, de par son mode de transmission, c'est aussi possible". Il a rassuré la population que tout les éléments conduisent vers un paludisme, bien qu'inhabituel. Des dispositions sont prises pour approfondir l'enquête.



La maladie a commencé à partir du 27 juillet 2020 où les premiers cas ont été enregistrés. À ce jour, il n'y a eu aucun décès.