Tchad : manque de gynécologues dans les hôpitaux au Mayo Kebbi Ouest

Lors de la mise service de l'automate d'hématologie, le directeur de l'hôpital de Pala, Lissadi Abdelbanat Fallah a déploré le manque de gynécologues dans cette formation sanitaires et surtout pour l'utilisation de l'appareil de test d'hormones. La province du Mayo Kebbi Ouest qui est très vaste avec un nombre important de femmes doit disposer d'un gynécologue, réclame-t-il.



Il plaide auprès du ministère de la Santé publique afin de mettre à la disposition de l'hôpital un agent en charge de la gynécologie. L'hôpital éprouve des difficultés dans la prise en charge des femmes dans le cadre de la stérilité et d'autres maladies liées aux femmes.



Il plaide auprès du gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest afin que celui-ci, à son tour, face le même exercice auprès de sa hiérarchie et surtout au ministère de la Santé publique pour mettre un gynécologue au service de la population du Mayo Kebbi Ouest.



Par ailleurs, le directeur rassure la population que des efforts sont déployés quotidiennement afin de rehausser le niveau du plateau technique. L'objectif est de rendre la capacité de l'hôpital à un bon niveau pour la prise en charge des patients, indique Lissadi Abdelbanat Fallah.