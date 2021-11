Tchad : mauvaise campagne agricole, le gouvernement évalue la situation au Nord-Est

L'objectif de la rencontre est l'évaluation de la campagne agricole 2020-2021 dans les provinces du Sila, Wafi-Fira et du Ouaddaï.



Le secrétaire général de la provinciale du Ouaddaï, Abakar hissein Didigui, représentant le gouverneur, a présenté la situation de la campagne agricole de la province. Pour lui, la campagne pluviale de cette année n'est pas satisfaisante car le retard et la mauvaise répartition des pluies, tant dans l'espace que dans le temps, ont occasionné des longues périodes sèches suivies de l'apparition et de la prolifération des ennemis des cultures. Elles ont été à la base de la réduction de la production agricole.



Abakar Hissein Didigui de poursuivre que la province du Ouaddaï, à l'instar d'autres provinces, dépend fortement des produits céréaliers pour sa subsistance. Au regard de cette situation, il en ressort que le bilan céréalier de la campagne en cours dans la quasi totalité de la zone du Nord Est s'avère négatif.