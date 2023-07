Tchad : mea culpa et gratitude des prisonniers du 20 octobre à Mahamat Déby

"Nous avons été aveuglés par des manœuvres d'endoctrinement bien ficelées (...) Nous sommes là aujourd'hui devant vous pour faire notre mea culpa, nous repentir", annonce Mbainaissem Alexis, représentant des ex-prisonniers et graciés suite à la manifestation du 20 octobre. Mbainaissem Alexis a saisi l'occasion pour rappeler la préparation et l'exécution de ce qu'il nomme "les regrettables événements du 20 octobre".



En effet, les jeunes, après avoir bu des potions magiques censées les protéger des balles réelles, avaient reçu des consignes claires. "Attaquer les commissariats, les camps de gendarmerie et surtout les domiciles des personnalités politiques qui soutiennent la transition ainsi que les sièges de leurs partis politiques", confie le repenti. Ces personnalités sont Haroun Kabadi, l'ancien premier ministre Pahimi Padacké Albert ainsi que l'actuel, Saleh Kebzabo. Les personnes accoutrées dans des tenues musulmanes devaient aussi être prises à parti. L'objectif était de "provoquer des soulèvements populaires, créer des tensions et confusions pouvant aboutir à la généralisation des conflits et guerres intercommunautaires". L'objectif enfin était aussi de favoriser la friction du Tchad en Nord-Sud. Tout ceci pour "rendre le pays ingouvernable et pour finir, s'emparer du pouvoir chancelant".



Mbainaissem Alexis relève toutefois un détail important. Quelques membres du gouvernement ont apporté leur contribution à la conception et à la mise en œuvre du plan de déstabilisation dont les auteurs ont été naturellement écroués. Ceux-ci bénéficient heureusement de "la clémence du président de transition" qui les a graciés, explique Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition. Kabadi salue "la grandeur d'esprit et l'amour de la patrie" des ex-militants des Transformateurs qui se sont repentis et soutiennent dorénavant le président de transition. De par leur amère expérience, Haroun Kabadi les exorte à "ne plus suivre les vendeurs d'illusions.