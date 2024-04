Tchad : meeting de Mahamat Idriss Deby Itno à Doba

Le candidat de la Coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby Itno s'est rendu ce mercredi 24 avril 2024 dans la ville de l'or noir, Doba, pour animer un meeting dans le cadre de la campagne présidentielle. Doba est la 3ème ville du sud du pays à accueillir le candidat de la Coalition Tchad Uni, pour le compte des campagnes de l'élection présidentielle du 06 mai 2024.



À cette occasion, Mahamat Idriss Deby Itno a fait des multiples promesses à la population. Le candidat a d'abord promis de faire accroître la production dans le domaine des hydrocarbures : développer le secteur pétrolier et gazier ; construire une seconde raffinerie pour renforcer la souveraineté du pays.



« Le pétrole du Logone Oriental et du Chari-Baguirmi ont servi à développer le pays, vos préoccupations sont légitimes et sont prises en charge. L’énergie sera fournie à partir du champ de Komé. Quant à la question de 5%, le fonds a toujours été alloué, mais malheureusement il a été mal géré », a-t-il ajouté pour conclure.