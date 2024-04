Tchad : meeting en faveur du candidat Pahimi à Bébédjia

La coordination provinciale du parti RNDT-le Réveil du candidat Pahimi Padake Albert, a donné un meeting à Bébédjia, dans le cadre de la campagne présidentielle.



Accueillie à 3 km de la ville à grande pompe par les militants et leurs sympathisants, la délégation conduite par le chef de mission Madjadoum Kete Caleb a fait une parade brillante et musclée, à travers la ville, avant de revenir prendre un bain de foule.



Après le mot d'accueil et d’orientation du secrétaire général départemental du Coq blanc, Tanine Ouatchome, dans, un langage simple, clair et sans détours, Madjadoum Kete Caleb a rassuré son auditoire que le candidat Pahimi est un homme pétri d'expérience pour résoudre les problèmes du Tchad.



Ainsi donc, il mérite d'être élu, dit-il, avant de déclarer aux militants de l'URD qui ont fait la défection que tous les militants se valent au même rang.



Les consignes de vote, et stratégies de campagne, occupent une bonne place dans un entretien que la délégation de Madjadoum Kete Caleb a accordé aux nouveaux venus au, quartier général du parti.