Tchad : meilleure camerawoman de l'année, Nene Fatime Brahim honorée pour son talent

La cérémonie s'est déroulée le 29 mars 2024 dans la salle Toumaï de l'Hôtel de l'Amitié à N'Djamena. Édouard Wanssou, vice-président de la Convention Africaine des Médias, a souligné l'importance de cette distinction, mettant en lumière les efforts des professionnels des médias pour contribuer au développement socio-économique et culturel de l'Afrique.



Instauré en 2015 à Dakar, au Sénégal, le Prix du Mérite Panafricain vise à valoriser les initiatives africaines dans leur quête d'émancipation. Cette année, la Convention a élargi ses catégories de récompenses, y compris en reconnaissant les meilleurs caméramans et présentateurs de radio, afin de soutenir et d'encourager davantage ceux qui œuvrent dans ce domaine exigeant.



Au total, 30 lauréats ont été honorés lors de cette cérémonie, avec 15 prix attribués par le vote du grand public et 15 prix spéciaux décernés par le comité d'organisation. Cette diversité de catégories reflète la richesse et la variété des contributions des professionnels des médias à travers le continent africain.



Édouard Wanssou a également souligné les défis auxquels sont confrontés les travailleurs des médias, de la critique à l'étiquetage injuste. Il a exprimé l'importance de créer un environnement où chacun se sent valorisé, soulignant ainsi le rôle crucial du Prix du Mérite Panafricain dans cet objectif.