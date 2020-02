Tchad : mémorisation du Coran, 68 filles et 8 garçons honorés

L'Institut bilingue Darassalam pour les sciences islamiques, académiques et informatiques situé dans le 7ème arrondissement de la ville d'Abéché, a organisé dimanche une grande cérémonie de remise des attestations de fin de formation des mémorisateurs du saint Coran. Ils sont au total 76 apprenants dont 68 filles et huit garçons à avoir reçu leur parchemin.



La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou. Elle a eu lieu notamment en présence du maire de la ville, des autorités locales, religieuses, du commandant de la Force mixte Tchad-Soudan, ainsi que d'autres personnalités.



Deux attestations de reconnaissance, destinées au Président de la République et à la Première Dame, ont été remises au gouverneur de la province, Ramadan Erdebou.