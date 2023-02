Tchad : menace de disparition des poissons sans écailles dans le lac Léré ?

Le lac Léré, situé dans la province de Mayo Kebbi Ouest, fait face à une menace sans précédent pour les poissons sans écailles.



Selon Léré Actualité, une huilerie-savonnerie installée par un commerçant nigérian, au bord du lac, aurait déversé une quantité importante de soude durant la saison des pluies. Cette substance serait à l'origine des brûlures sur la peau de toutes les espèces de poissons sans écailles du lac.



Diouhoulné Pabamé, un témoin sur place, contacté par Alwihda Info, a expliqué que l'industrie produit du savon à base de grain de coton, dans un environnement peu propre.



Les déchets, tels que la soude, ne sont pas correctement gérés et il manque des dispositifs de normes adéquates pour les contenir. Cela se traduit par des substances qui finissent dans le lac durant la saison pluvieuse, à moins de 500 mètres de l'industrie.



Le lac Léré abrite également le lamantin, une espèce protégée de mammifère. Les autorités sont appelées à prendre des mesures pour juguler cette menace et protéger la biodiversité du lac. Les poissons sans écailles sont en danger de disparition, et il est impératif d'agir rapidement pour préserver cette population.



Les citoyens espèrent que les autorités prendront les mesures nécessaires pour résoudre ce problème environnemental grave.