Tchad : mesures d’urgence et déploiement d’enseignants face aux obstacles à la reprise scolaire

Il a été constaté que des individus tentent d'empêcher la reprise des cours en se positionnant devant ou à proximité des écoles, incitant les élèves à rentrer chez eux et menaçant les enseignants présents pour donner des cours.



Pour remédier à cette situation, l'Académie de l'Ouest a déployé de nouveaux enseignants dans les établissements concernés, qui commenceront leur service dès le lundi suivant. De plus, lors de cette réunion, Mahamat Séïd Farah, le secrétaire général du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, a insisté auprès des chefs d'établissement pour qu'ils pointent leurs enseignants et transmettent les listes à la hiérarchie.