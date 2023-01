Tchad : mission de sensibilisation sur les méfaits des médicaments vétérinaires illicites au Kanem

La mission a été conduite par le directeur adjoint de la pharmacie vétérinaire Tchinzoubé Ezekiel. Ce vendredi 20 janvier 2023, la mission a rencontré les pasteurs, les agropasteurs et autres utilisateurs des médicaments pour les sensibiliser sur les méfaits des médicaments vétérinaires illicites en présence du délégué provincial de l'élevage du Kanem, Djamal Ali Doud.



Le délégué de l'élevage du Kanem, Djamal Ali Doud, a demandé aux participants de mettre en application les connaissances acquises. Pour sa part, le chef de mission a souligné l'objectif global de la mission qui est de contribuer à la préservation de la santé animale et de la santé publique vétérinaire.



Le formateur, Younouss Ahmat Alkalil, qui est également cadre à la direction de l'organisation professionnelle de l'élevage et de la sécurisation des systèmes pastoraux, a prodigué des conseils et des orientations tout en prenant en compte les questions posées par les participants.