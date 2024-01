Tchad : mission du ministère de l'Éducation au Logone Oriental pour la reprise des cours

Cette mission vise à établir un dialogue direct avec les responsables de l'éducation et les enseignants de la province du Logone Oriental afin de résoudre la crise éducative en cours et de permettre aux enfants de retourner à l'école.



Pour la cheffe de mission, Mme DINGAO, née NADJALBAYE Yvonne, qui est également Inspectrice des finances, du matériel, de la gestion du patrimoine et du personnel au Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, la crise éducative qui divise le Syndicat des Enseignants du Tchad trouve son origine dans les revendications contenues dans le pacte triennal.



Pour répondre à cette crise éducative, un comité de suivi, en accord avec les syndicats, a été créé. Ce comité travaille en étroite collaboration avec les différents ministères concernés pour résoudre la crise et trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. Mme DINGAO souligne que l'éducation est primordiale avant de pouvoir revendiquer ses droits, et elle appelle à la conscience et à la retenue de tous pour que les enfants reprennent rapidement le chemin de l'école.



Les secrétaires provinciaux du Logone Oriental du Syndicat des Enseignants du Tchad, MALDOM Léon, et celui du Comité de Crise, NDIGAMADJI DOUBABEH, ont tour à tour souligné que la nomination du Secrétaire Général National du SET, NGARTOÏDE Blaise, au Conseil National de Transition est à l'origine de cette crise éducative. Certains enseignants estiment qu'avec ce statut, il ne pourra pas défendre efficacement les intérêts du SET auprès du Gouvernement.



La mission du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, dirigée par Mme NDINGAO, née NADJALBAYE Yvonne, et son équipe, a quitté le centre de loisirs du Lycée Walter de Doba avec une note de satisfaction, lieu où s'est déroulé cet échange fructueux.