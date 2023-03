Tchad : mobilisation à Bol pour la participation des femmes à la SENAFET

La Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), édition 2023 a été lancée officiellement le 1er mars à Bol, au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département de Mandoul, Pabamé Kadebé Rémy.



Les activités de la SENAFET ont été lancées officiellement en présence des autorités administratives, traditionnelles et militaires.



La présidente du comité d'organisation, Zara Ousmane Amadou, a indiqué que le choix du thème se justifie par la nécessité de maintenir la paix et la sécurité dans le pays, grâce à une réconciliation nationale inclusive, avec la participation maximale des femmes de toutes les couches sociales.



Le délégué provincial du genre et de la solidarité du Lac, Guildja Mahamat Abdalah, a invité les femmes à participer activement aux activités prévues. Pour lui, la Semaine nationale de la femme est un cadre de mobilisation et de réflexion qui met en exergue l'utilité d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes sur leurs droits et devoirs.



Le préfet de département de Mandoul, Pabamé Kadebé Rémy, a mis l'accent sur le thème de l'année : « Femme, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire ». Pour lui, ce thème appelle les femmes à s'approprier les recommandations et les résolutions du DNIS, pour un Tchad réconcilié et refondé.



Durant une semaine, la ville de Bol va vivre au rythme des activités de la SENAFET.