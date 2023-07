Tchad : mobilisation au Kanem contre le déversement de pétrole brut

Le président du Réseau des Organisations de la Société Civile du Kanem, Abdelkerim Mbodou Taher, a évoqué plusieurs causes potentielles du déversement, telles que le travail effectué à proximité du pipeline, les erreurs de construction et de conception du pipeline, les actes de sabotage ou de vandalisme perpétrés par des individus malintentionnés, ainsi que les défaillances de l'équipement.



Adji Mahamat Seid, membre de la Plate-forme associative du Grand Kanem, a souligné les conséquences du déversement, telles que les pertes financières subies par les compagnies pétrolières et la perte de confiance des investisseurs.



Suite à ces interventions, le président de la Plate-forme des Jeunes, Mahamat Moussa Maina, a mis en évidence quelques pistes de solutions afin d'éviter de nouveaux déversements.



Des questions ont été posées par les participants et ont reçu des réponses de la part des intervenants.