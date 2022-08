Tchad : mouvement d'humeur des diplômés sans emploi à N'Djamena

Pour la plupart des lauréats d'Écoles professionnelles parmi les manifestants, ils demandent leur intégration à la fonction publique, après des années d'attente. Ils se disent lésés au profit d'autres personnes.



De la radio FM Liberté à l'agence de voyage Abou Hamama à Dembé, plusieurs dizaines de jeunes ont marché et scandé des messages appelant à leur intégration dans les plus brefs délais.



Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le rassemblement.



Les concours donnant accès à la fonction publique encadrés



Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a signé le 18 août une lettre circulaire relative à la préparation et l'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2023. La lettre circulaire présente notamment les objectifs du gouvernement de transition et les orientations générales de politique budgétaire.



Pour compter de l'exercice budgétaire 2023, tout concours pour une formation diplômante donnant accès à la fonction publique ne peut se faire qu'à partir des besoins exprimés et planifiés des administrations publiques et budgétisés dans la loi de finances.