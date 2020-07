Tchad : neuf femmes dans le nouveau gouvernement

Le nouveau Gouvernement tchadien comprend neuf femmes sur 35 membres (25,7%), soit deux de plus que la précédente composition. Parmi elles, plusieurs nouvelles entrantes.



La ministre Mariam Mahamat Nour qui a elle-même annoncé le remaniement, conserve le secrétariat général du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale. Elle se voit renforcé avec un nouveau portefeuille : la Promotion du bilinguisme dans l'administration.



L'actuelle directrice de la Maison nationale de la Femme, Amina Priscille Longoh, est nommée ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance.



La directrice générale de l'Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval, Amina Ehemir Torna, est nommée ministre de l'Aménagement du territoire, du développement de l'Habitat et de l'Urbanisme.



Au ministère de l'Énergie, Mme. Ramatou Mahamat Houtouin fait son entrée à la tête de ce département ministériel.



La ministre Mme. Achta Ahmat Breme s'occupera désormais du portefeuille de la Formation professionnelle et des Métiers, tandis que Tahani Mahamat Hassan devient ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale.



Mme. Eveline Fakir Kanassawa est nommée secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, en remplacement de Achta Saleh Damane.



Aux Finances et au Budget, Mme. Alix Naimbaye devient secrétaire d'État.



L'actuelle gouverneure de la province du Mandoul, Mme. Lucie Beassemda, devient secrétaire générale adjointe du Gouvernement.



L'on note les départs de six femmes : Chamsal Houda Abakar Kadadé, Achta Djibrine Sy, Madjidian Padja Ruth, Madeleine Alingué, Djallal Ardjoune Khalil, Achta Saleh Damane.