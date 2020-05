Tchad : nomination au ministère délégué à la Présidence chargé de la défense nationale

Au terme du décret n°0997/PR/MDPCDNSACVG/2020, le Colonel DJIDDI HABRE CHAHAI des Forces Armées et de Sécurité est nommé Directeur de l'Office National Conventionné des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.



Il remplace le Général de Brigade HERI DJAGUID HERINDJI, appelé à d'autres fonctions.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.