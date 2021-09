Tchad : nomination d'attachés de presse et relations publiques dans les ministères

Par décret n°457 du 23 septembre 2021, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés Attachés de Presse et chargés des Relations Publiques dans les départements ministériels ci-après:



• Ministère chargé de la Réconciliation Nationale et du Dialogue: Monsieur MAHAMAT ISSA DJARAT, nouveau poste.



• Ministère de l'Élevage et des Productions Animales: Madame ASSIROM BELGUIDEM RACHEL, poste vacant.



• Ministère de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale: Monsieur NOKOUR BARKA en remplacement de DJIMET RAMADANE, appelé à d'autres fonctions.



• Ministère des Infrastructures et du Désenclavement: Monsieur KAGONBE TEYANE en remplacement de BRAHIM MAHAMAT, appelé à d'autres fonctions.



• Ministère de la Culture et de la Promotion de la Diversité: Monsieur RIMOYAL BRUCE en remplacement de KAGONBE TEYANE, appelé à d'autres fonctions.



• Ministère des Transports et de la Sécurité Routière: Mademoiselle KAM-LAR HABIBA KARYOM, poste vacant.



• Ministère du Commerce et de l'Industrie: Monsieur MOUSTAPHA MAHAMAT WAROU en remplacement de IDRISS MAKAILA RAMAT, appelé à d'autres fonctions.



• Ministère en charge de l'Aménagement du Territoire: Monsieur ATTEIBA AHMAT IZZO.