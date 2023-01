Tchad : nomination d'un chef de canton Odoweya à Yébibou (Tibesti)

Le gouvernement a annoncé la nomination de Monsieur IBRAHIM SOULEYMAN BARDA en tant que Chef de Canton ODOWEYA, dans la Sous-préfecture de Yébibou, Département d'Emi-Koussi, Province de Tibesti. Cette nomination a été officialisée par Décret N°0041/PT/PM/MATDBG/2023 en date du 18 janvier 2023.



Monsieur IBRAHIM SOULEYMAN BARDA apportera sans doute ses compétences et son expérience pour améliorer la gestion des affaires du Canton d'ODOWEYA et contribuer au développement de la province.



Il est à noter que le Ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'administration territoriale, de décentralisation et de bonne gouvernance. Il est également chargé de la coordination et de la supervision des activités des différents départements ministériels et des organes sous tutelle en matière de décentralisation et de bonne gouvernance.