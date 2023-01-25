Tchad : nomination des membres de la Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel

Parmi les membres nommés, on retrouve des membres du Gouvernement de Transition, des représentants du CNT (Conseil National de Transition), des personnes vivant avec un handicap, des représentants d'organisations de jeunes, d'ordres professionnels, d'organisations féminines, de la diaspora et de la chefferie traditionnelle.
La liste des membres :
- LIMANE MAHAMAT (GVT) ;
- MAHAMAT AHMAT ALHABO (GVT) ;
- MOUSSA BATRAKI (GVT) ;
- AZIZ MAHAMAT SALEH (GVT) ;
- Mme AMINA PRISCILLE LONGOH (GVT) ;
- Mme GUEMDIJE LILIANE (GVT) ;
- Mme AMSADENE MAÏDE HANGATA, CNT (parti politique) :
- Mme DJOPPI SOUA CATHERINE, CNT (personne vivante avec un handicap) :
- MAHAMAT AHMAT BADAOUI, CNT (Ex politico-militaire) ;
- Dr NENE EHEMIR TORNA, CNT [Ex politico-militaire) ;
- Dr ZAROUA OUMAR, CNT (Organisation de jeunes) ;
- MAHAMAT MBODOU MBODOUMI, CNT (Ordre Professionnel) ;
- MAHAMAT OUSMAN TAHIR, CNT (Ex politico-militaire) :
- Mme AKHAYE DJIDDA OUDDAH, CNT (Force de Défense et de Sécurité) :
- NGARBATINA LAMANE, CNT (Personne Ressource) :
- ALI BOURMA TREYE, CNT (Chefferie Traditionnelle) ;
- ABBA DAOUD NANDIJEDE, CNT (ADH) ;
- AHMED KEÏTA LAOUMAYE, CNT (parti politique) ;
- Mme LOUM NDOUADOUMNGUE NELOUM ELISE, CNT (organisation féminine) ;
- AHMAT BEDEÏ TOLLOUMI, CNT (Diaspora) ;
- NGARTOÏDE BLAISE, CNT (Organisation Syndicale).
- MAHAMAT AHMAT ALHABO (GVT) ;
- MOUSSA BATRAKI (GVT) ;
- AZIZ MAHAMAT SALEH (GVT) ;
- Mme AMINA PRISCILLE LONGOH (GVT) ;
- Mme GUEMDIJE LILIANE (GVT) ;
- Mme AMSADENE MAÏDE HANGATA, CNT (parti politique) :
- Mme DJOPPI SOUA CATHERINE, CNT (personne vivante avec un handicap) :
- MAHAMAT AHMAT BADAOUI, CNT (Ex politico-militaire) ;
- Dr NENE EHEMIR TORNA, CNT [Ex politico-militaire) ;
- Dr ZAROUA OUMAR, CNT (Organisation de jeunes) ;
- MAHAMAT MBODOU MBODOUMI, CNT (Ordre Professionnel) ;
- MAHAMAT OUSMAN TAHIR, CNT (Ex politico-militaire) :
- Mme AKHAYE DJIDDA OUDDAH, CNT (Force de Défense et de Sécurité) :
- NGARBATINA LAMANE, CNT (Personne Ressource) :
- ALI BOURMA TREYE, CNT (Chefferie Traditionnelle) ;
- ABBA DAOUD NANDIJEDE, CNT (ADH) ;
- AHMED KEÏTA LAOUMAYE, CNT (parti politique) ;
- Mme LOUM NDOUADOUMNGUE NELOUM ELISE, CNT (organisation féminine) ;
- AHMAT BEDEÏ TOLLOUMI, CNT (Diaspora) ;
- NGARTOÏDE BLAISE, CNT (Organisation Syndicale).