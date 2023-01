Tchad : nomination des membres de la Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel

- LIMANE MAHAMAT (GVT) ;

- MAHAMAT AHMAT ALHABO (GVT) ;

- MOUSSA BATRAKI (GVT) ;

- AZIZ MAHAMAT SALEH (GVT) ;

- Mme AMINA PRISCILLE LONGOH (GVT) ;

- Mme GUEMDIJE LILIANE (GVT) ;

- Mme AMSADENE MAÏDE HANGATA, CNT (parti politique) :

- Mme DJOPPI SOUA CATHERINE, CNT (personne vivante avec un handicap) :

- MAHAMAT AHMAT BADAOUI, CNT (Ex politico-militaire) ;

- Dr NENE EHEMIR TORNA, CNT [Ex politico-militaire) ;

- Dr ZAROUA OUMAR, CNT (Organisation de jeunes) ;

- MAHAMAT MBODOU MBODOUMI, CNT (Ordre Professionnel) ;

- MAHAMAT OUSMAN TAHIR, CNT (Ex politico-militaire) :

- Mme AKHAYE DJIDDA OUDDAH, CNT (Force de Défense et de Sécurité) :

- NGARBATINA LAMANE, CNT (Personne Ressource) :

- ALI BOURMA TREYE, CNT (Chefferie Traditionnelle) ;

- ABBA DAOUD NANDIJEDE, CNT (ADH) ;

- AHMED KEÏTA LAOUMAYE, CNT (parti politique) ;

- Mme LOUM NDOUADOUMNGUE NELOUM ELISE, CNT (organisation féminine) ;

- AHMAT BEDEÏ TOLLOUMI, CNT (Diaspora) ;

- NGARTOÏDE BLAISE, CNT (Organisation Syndicale).