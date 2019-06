Tchad : nomination du président du conseil de régulation de l'ARCEP

Le décret n° 840 du 14 juin 2019 porte nomination du président du conseil de régulation à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).



Président du conseil de régulation : Yamdana Yves, en remplacement de Royoumbaye Nadoumngar.



Le décret est pris sur proposition du ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication.