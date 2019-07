Tchad : nominations à l'Office nationale des médias et de l'audiovisuel

Le décret n° 1114 du 31 juillet 2019 porte nomination à des postes de responsabilité à l'Office nationale des médias et de l'audiovisuel (ONAMA).



Le décret est pris sur proposition du ministre de la Communication, après avis de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel.



Direction de la télévision nationale

Sous-directeur de l'information : Gassisou Sakanga



Direction commerciale et de marketing

Directeur : Mahamat Maki Adam