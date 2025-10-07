Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : nominations à la Primature


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Octobre 2025



Tchad : nominations à la Primature
Par arrêté N°8686/PR/PM/2025 du 07 octobre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Primature :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
● Secrétaire général adjoint : M. HINSOU HARA, en remplacement de M. GANDALA ANDRÉ;
DIRECTION DE CABINET 
● Directeur de Cabinet : M. GOLSOU PIERRE, en remplacement de M. HINSOU HARA, appelé à d'autres fonctions.


