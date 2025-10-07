Tchad : nominations à la Primature

Par arrêté N°8686/PR/PM/2025 du 07 octobre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Primature :



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

● Secrétaire général adjoint : M. HINSOU HARA, en remplacement de M. GANDALA ANDRÉ;

DIRECTION DE CABINET

● Directeur de Cabinet : M. GOLSOU PIERRE, en remplacement de M. HINSOU HARA, appelé à d'autres fonctions.