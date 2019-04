Tchad : nominations à la radiodiffusion et à la télévision nationale

Au terme du décret n° 504 du 30 avril 2019, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité à l'Office nationale des médias audiovisuels (ONAMA).



Direction générale

Directeur général : Boukar Sanda

Directeur général adjoint : Djibrine Mahamat Adam



​Direction de la radiodiffusion nationale tchadienne

Directrice : Madame Rosalie Baguepeng Gangué

Sous-directeur de l'information : Mahamat Moussa Abba

Sous-directrice des programmes et production : Marile Guélé Barma

Sous-Directeur technique : Kamaladine Mahamat Ousmane



Direction de la télévision nationale

Directeur : Hassan Guedallah Mahamat

Sous-directeur de l'information : Adoum Mangana Adoum

Sous-directrice des programmes et production : Mme. Modékamdé Domnia

Sous-directeur technique : Djinkos Gédéon

Direction des ressources humaines et de la formation :

Directeur : Abdelbassit Mahamat Ibrahim

Direction commerciale et de marketing :

Directrice : Mme. Zenab Brahim Mahamat