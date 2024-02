Tchad : nominations au ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme

Par Décret N°0118/PT/PM/MATHU/2024 du 16 février 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme :



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION, DES AFFAIRES FINANCIÈRES, DE LA LÉGISLATION FONCIÈRE ET DU CONTENTIEUX :

● Directeur Général Adjoint : Monsieur MOUSSA ATTEIB ADOUM en remplacement de Monsieur EMMANUEL ZOUMAÏ appelé à d'autres fonctions ;



DIRECTION GÉNÉRALE DU CADASTRE, DE LA TOPOGRAPHIE ET DES ARCHIVES FONCIÈRES :

● Directeur du Guichet Unique des Affaires Foncières et de la Sécurité numérique : Monsieur WARDOUGOU MAHAMAT NOURI, en remplacement de Monsieur DJIMET TCHIOUNA, appelé à d'autres fonctions.