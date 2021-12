Tchad : nominations au ministère de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale

Par décret n°922 du 06 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) :



Direction Générale:

• Directeur Général: Monsieur DANDJAYE DAOUNA JULEs, maintenu.

• Directeur Général Adjoint: Monsieur HAMID ABAKAR SOULEYMANE, maintenu.



Direction de l'Exploitation et des Applications Météorologiques:

•Directeur: Monsieur IDRISS ABDALLAH HASSAN.



Direction des Services Administratifs et Financiers:

•Directrice: Madame AMINA MAHAMAT YAYA, maintenue.



Direction de Maintenance de Réseau Météorologie, de l'Information et de Télécommunication:

•Directeur: Monsieur SALEH IBRAHIM ITRABE, nouveau poste.