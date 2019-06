Tchad : nominations au ministère de l'Elevage et des Productions animales

Au terme du décret n° 818 du 6 juin 2019, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Elevage et des Productions animales :



Direction générale

Direction du développement des productions des fillières et de la promotion des industries animales

Sous-direction de la promotion des industries animales

Sous-directeur : M. Ndeh Dessous, en remplacement de Dr. Outman Taboye



Direction de l'organisation des professionnels de l'élevage et de la sécurisation des systèmes pastoraux

Directeur : Dr. Adyl Béchir, en remplacement du Dr. Hissein Moussa Ahmed



Direction de la planification et de renforcement des capacités

Directeur : M. Lawe Ngaidandji Prosper, en remplacement de Mme. Marabane Ngar Odjilo



Sous-directeur des études, des statistiques, de la programmation et des archives

Sous-directeur : M. Aboukar Abdou Adji, en remplacement de Lawe Ngaidandji Prosper