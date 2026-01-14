Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nominations au ministère de l’Enseignement supérieur


Par Info Alwihda - 15 Janvier 2026



Par Décret N°008/PR/PM/MESRSFP/2026 du 14 janvier 2026, les personnalités dont noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :

UNIVERSITÉ DE N’DJAMÉNA
Direction des Affaires Académiques Directrice : Mme FATIMÉ PAMDÉGUÉ (AU), en remplacement de M. ANDJAFA DJIALDI SIMON (MA) appelé à d'autres fonctions.

UNIVERSITÉ DE SARH
Vice-président chargé de la Recherche et de la Coopération : M. GOALBAYE TOROUMNGAYE (MC), en remplacement de M. NADJITONON NGARMAÏN (MA) appelé à d'autres fonctions.
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines Vice-Doyen : M. MAHAMAT MAGAR AROU(AU), poste vacant.

UNIVERSITÉ DE DOBA
Vice-président chargé des Enseignements : M. DIONLALTAREL TILO (MA), en remplacement de Mme EDITH KADJANGABA (MC). Direction des Ressources Humaines Directeur : M. MBAYETOM HERVÉ (AU), en remplacement de M. MAHAMAT BRAHIM MAHAMAT (AU).

UNIVERSITÉ DE MOUNDOU
Direction de la Scolarité et des Examens Directeur : M. DJÉDOUBOU MASSIDÉ CHRISTIAN (MA), en remplacement de M. SENOUSSI SEID ABAKAR (AU).

UNIVERSITÉ ADAM BARKA D’ABECHE
Direction de la Scolarité et des Examens
Directeur : M. ABDELWAHID ABDALLAH ISSA (AU), en remplacement de M. MAHAMAT AL-MAHDI AHMAT (MA).
Faculté des Droits et Sciences économiques
Vice-Doyen : M. ABDERAMAN ISSA ABAKAR (MA), en remplacement de M. TCHANG MBAÏRO (AU).

INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU SAHEL ET DU SAHARA D’IRIBA
Directeur Général : M. BICHARA BRAHIM HAGGAR (AU) Maintenu. Directeur des Études : ISMAEL MAHAMAT (AU) maintenu. Secrétaire Général : M. YOUSSOUF MAHAMAT TAROUNG (AU), en remplacement de M. ABDALLAH BANI CHEICK (AU).


