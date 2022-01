Tchad : nominations au ministère de l'Environnement

بموجب المرسوم رقم 002/رم ع إ/روإ/و ب ص ت م/2022 المؤرخ في 10 يناير 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة:



المفتشية العامة

المفتشة الفنية المكلف بالبيئة والصيد والتنمية المستدامة: السيدة زهرة عمر موسى

المفتش الفني المكلف بالمياه والغابات: السيد عبد الله يونس آدم

Par décret n°002 du 10 janvier 2022, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable.INSPECTION GÉNÉRALE :- Inspectrice Technique Chargée de l'environnement et du Développement Durable: Madame ZARA OUMAR ISSA.- Inspecteur Technique Chargé des Eaux et Forêts: Monsieur ABDALLAH YOUNOUS ADOUM.