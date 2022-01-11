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Tchad : nominations au ministère de l'Environnement


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Janvier 2022



Tchad : nominations au ministère de l'Environnement
Par décret n°002 du 10 janvier 2022, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable.

INSPECTION GÉNÉRALE :
- Inspectrice Technique Chargée de l'environnement et du Développement Durable: Madame ZARA OUMAR ISSA.
- Inspecteur Technique Chargé des Eaux et Forêts: Monsieur ABDALLAH YOUNOUS ADOUM.
 

بموجب المرسوم رقم 002/رم ع إ/روإ/و ب ص ت م/2022 المؤرخ في 10 يناير 2022 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة:

المفتشية العامة
المفتشة الفنية المكلف بالبيئة والصيد والتنمية المستدامة: السيدة زهرة عمر موسى
المفتش الفني المكلف بالمياه والغابات: السيد عبد الله يونس آدم


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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