Tchad : nominations au ministère de la Jeunesse

Par décret n°0466 du 24 mars 2023, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership Entrepreneurial :



INSPECTION GÉNÉRALE



Inspecteur Général :M. MBAIBIGUE SIMPLICE en remplacement de M. MAHAMAT HISSEIN FREDE;



Inspectrice Générale Adjointe : Mme KADJA KIKOULI en remplacement de M. MBAIBIGUE SIMPLICE;



Inspecteur en Charge des Sports et du Loisirs: M. TADIO GALI en remplacement de Mme ANTOINETTE TAGUI BISSI;



Inspectrice en charge de la Jeunesse et de l'Entrepreneuriat : Mme YOUSSOUF née RAMADJI MINGUETA NGARLEM en remplacement de Mme KADJA KIKOULI.