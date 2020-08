Tchad : nominations au ministère de la Justice, chargé des droits humains

Le décret n°1678 du 05 août 2020 porte nomination des personnes dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à l'École Nationale de Formation Judiciaire :



Direction générale

Directeur général : Senoussi Mahamat Ali, en remplacement de Ibrahim Alkhali Hiléou, appelé à d'autres fonctions

Directeur général adjoint : Ndoutamian Robert, en remplacement de Andakeizou Vadandy Simon, appelé à d'autres fonctions



Direction des études, des stages et des formations spécialisées

Directeur : Ndodjitebaye Dono Horngar, en remplacement de Seid Djimé Zaouri, appelé à d'autres fonctions



Sous-direction chargée des études et stages

Sous-directrice : Mme. Ramat Noubarangar, nouveau poste



Sous-direction chargée des formations spécialisées

Sous-directeur : Fooyatha Moundaye, nouveau poste



Direction de la recherche et de la documentation

Directeur : Ngomassina Sou Takoyoum, en remplacement de Mahamat Ahmat Djamal Nimir, appelé à d'autres fonctions



Direction des Affaires générales

Directeur : Seid Djimet Zaouri, nouveau poste