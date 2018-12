Tchad : nominations au ministère de la défense

Au terme du décret n° 1909 du 20 décembre 2018 signé par le chef de l'Etat, des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité sont nommés à des postes de responsabilité au ministère délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre.



Conseiller administratif et financier : Colonel Guerdi Abakar Arimi



Direction du protocole et des relations publiques

Directeur : Lieutenant-colonel Mahamat Abderaman Helou

Directeur adjoint : Leutenant-colonel Ati Hassabarasoul Adelil