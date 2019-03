Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

Le décret n° 304 du 21 mars 2019 porte nomination des cadres à des postes de responsabilité au ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora.



Inspection générale :

Inspectrice : Mme. Desiree Nebinon Alingue née Beral, poste vacant.



Direction des études prospectives et des menaces transnationales :

Directeur : M. Naloum Bouroumdou, en remplacement de M. Madingar Alngar Jerome, appelé à d'autres fonctions ;

Directrice adjointe : Mme. Zara Sougui Guirside, en remplacement de M. Choadueng Victor.



Direction de l'administration et des ressources humaines :

Directeur : M. Mahamat Nour Daoud Adoum, en remplacement de M. Mahamat-Tahir Ahmat Abdallah ;

Directeur adjoint : M. M'bodou Adam Abakar, en remplacement de Mme Souat Abderaman Ahmat.