TCHAD

Tchad : nominations au ministère des Infrastructures


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Janvier 2026



Par Décret N°014/PR/PM/MIDER/2026 du 14 janvier 2026, les personnalités dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Direction Générale du Fonds d’Entretien Routier (FER).

Directeur Général : M. ABDOULAYE AFFADINE en remplacement du Dr ABDELKERIM SOULEYMANE TERIO, appelé à d'autres fonctions ;

Directeur Général Adjoint : M. MAHAMAT ISSA ALI LOUGOUMA en remplacement de Monsieur ABBAS ABDELKERIM KHAZALI, appelé à d'autres fonctions.


