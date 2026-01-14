Tchad : nominations au ministère des Infrastructures

Par Décret N°014/PR/PM/MIDER/2026 du 14 janvier 2026, les personnalités dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Direction Générale du Fonds d’Entretien Routier (FER).



Directeur Général : M. ABDOULAYE AFFADINE en remplacement du Dr ABDELKERIM SOULEYMANE TERIO, appelé à d'autres fonctions ;



Directeur Général Adjoint : M. MAHAMAT ISSA ALI LOUGOUMA en remplacement de Monsieur ABBAS ABDELKERIM KHAZALI, appelé à d'autres fonctions.